Многодетным матерям Логиновой и Патоке вынесли приговор по делу о торговле детьми

Суд в Москве назначил по 4,5 года колонии условно многодетным матерям Юлии Логиновой и Наталье Патоке, которые были главными обвиняемыми по уголовному делу о торговле детьми. Всего в рамках расследования этого дела к ответственности были привлечены 19 человек. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Наталья Патока и Юлия Логинова осуждены к 4,5 года лишения свободы условно каждая, с таким же испытательным сроком. Николая Патоку приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Остальные фигуранты получили от 3 лет до 3,5 года условно", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, наказание больше остальных получила Наталья Душкина - 5 лет 3 месяца условно, с испытательным сроком 4 года.

Наталье Патока и Николаю Патоке, а также Логиновой изменили степень тяжести наказания с тяжкого на среднюю тяжесть "и освободили от наказания в связи с деятельным раскаянием". Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Следствие установило, что фигуранты находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей, занимались организацией их родов, обеспечивали необходимыми продуктами, медикаментами и медицинскими услугами. После рождения детей фигуранты забирали их и, используя подложные документы, регистрировали новорожденных в органах ЗАГС как своих. В результате в период с 2015 по 2022 год от биологических матерей в другие семьи были переданы 14 детей, а также совершено покушение на передачу одного младенца, биологическая мать которого отказалась передавать ребенка по независящим от соучастников обстоятельствам.

В рамках расследования дела было проведено более 30 обысков на территории различных регионов РФ, в ходе которых изъято и осмотрено свыше 10 тыс. предметов и документов, проведено более 120 судебных экспертиз, более 200 допросов и 50 очных ставок, обвинение предъявили 19 фигурантам, пятеро из которых находились под стражей, потерпевшими по делу признаны 16 несовершеннолетних.

Об уголовном деле Логиновой

Уголовное дело о торговле младенцами было возбуждено 16 октября 2023 года по факту совершения сделок в отношении малолетних. К уголовной ответственности привлечены пять многодетных матерей, муж одной из них, няня детского сада, кулинар, индивидуальный предприниматель и экс-врач одной из частных клиник, а также бывший начальник миграционного пункта из Алтайского края, передавшая, по версии следствия, внучку семье одной из многодетных матерей. В одно производство были собраны материалы по 16 уголовным делам.

Всем фигурантам вменили в вину совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними детьми организованной группой). Логинова частично признала вину, согласилась сотрудничать со следствием и оказывала содействие в раскрытии неустановленных эпизодов. Она почти год содержалась в СИЗО, на иждивении у нее находятся 15 детей.

Результаты ДНК-тестов подтвердили покушение на продажу мальчика, а также продажу семи мальчиков и семи девочек, которых при помощи другого фигуранта дела, Натальи Патоки, усыновила и удочерила Логинова. Следователи также предъявили обвинение многодетной матери из подмосковного Чехова Наталье Тараненко. Дело в отношении нее и семи других фигурантов, среди которых супруги Есенины и две их дочери, выделено в отдельное производство.

Почти все фигуранты полностью либо частично признали свою вину. Все обвиняемые сотрудничали со следствием.