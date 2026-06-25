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ТАСС: в метро Москвы женщина выжила после падения на пути

ТАСС

Женщина упала по неосторожности на пути на станции "Авиамоторная" на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, она жива. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

В метро Москвы женщина выжила после падения на пути
© РИА Новости
"Инцидент произошел на станции "Авиамоторная". По предварительным данным, женщина упала на пути по неосторожности. Ее достали, живая", - сказал собеседник агентства.

Ранее движение отсутствовало между станциями "Электрозаводская" и "Текстильщики" из-за человека на пути. Позже движение восстановили.