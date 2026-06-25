В метро Москвы женщина выжила после падения на пути

Женщина упала по неосторожности на пути на станции "Авиамоторная" на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, она жива. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел на станции "Авиамоторная". По предварительным данным, женщина упала на пути по неосторожности. Ее достали, живая", - сказал собеседник агентства.

Ранее движение отсутствовало между станциями "Электрозаводская" и "Текстильщики" из-за человека на пути. Позже движение восстановили.