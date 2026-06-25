В Крыму заключены под стражу фигуранты дела о сим-боксах

Военные следователи СК России расследуют уголовное дело в отношении восьми жителей Республики Крым, обвиняемых в незаконном использовании сим-боксов. По ходатайству следователя суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2024-2026 годах фигуранты действовали по указанию неустановленных лиц из Telegram, называющих себя «Kiber» и «Sipa».

Они обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России.

В результате использования указанного оборудования совершено не менее 16 дистанционных мошенничеств в отношении граждан России. Им причинён имущественный вред в различных размерах, в том числе в особо крупном.

«Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в России за I квартал задержали 49 пособников украинских кол-центров.