В ДНР заочно осудили наемника из Колумбии

Колумбиец Мендоза Камило Монтеро заочно приговорен судом ДНР к 14 годам колонии за наемничество на Украине, сообщили в прокуратуре республики.

"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Республики Колумбия Мендозы Камило Монтеро, - сказано в сообщении. - С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Монтеро к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

Отмечается, что летом 2023 года осужденный въехал на Украину через Польшу и вступил в запрещенный в РФ террористический батальон "Карпатская сечь". Оставался наемником до января этого года. За свои услуги получил эквивалент более 2,7 млн рублей.

Колумбиец признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ и объявлен в международный розыск.