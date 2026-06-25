В Венесуэле число погибших при землетрясении достигло 164

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле продолжает расти. По последним официальным данным, которые озвучила уполномоченный президента страны Дельси Родригес, количество погибших достигло 164 человек, а раненых — 971.

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Ранее сообщалось о 32 погибших и более 700 пострадавших, однако масштабы трагедии оказались гораздо серьезнее.

Два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли накануне вечером у северного побережья страны с интервалом всего в 39 секунд. Наибольшие разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра и столице Каракасе, где обрушились десятки зданий. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Спасательные работы продолжаются, однако они осложняются масштабами завалов и продолжающимися подземными толчками. Власти призывают население сохранять спокойствие и эвакуировать поврежденные строения. Ожидается прибытие международных спасательных команд.

Это землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за последние 126 лет. По предварительным оценкам, экономический ущерб может составить от 2% до 20% ВВП страны. Информация о пропавших без вести и масштабах разрушений продолжает уточняться.