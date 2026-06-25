От Эквадора до Венесуэлы. Крупнейшие землетрясения в мире с 2016 года

Вечером 24 июня 2026 года в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй в северо-западной части страны. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, 700 пострадали, десятки зданий были разрушены.

Сильные подземные толчки также зафиксированы в Каракасе. Согласно прогнозу Геологической службы США (USGS), число жертв может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек.

ТАСС подготовил хронологию крупнейших землетрясений в мире за последние 10 лет, которые привели к гибели более 500 человек. Всего было зарегистрировано 10 таких стихийных бедствий.

16 апреля 2016 года в 23:58 UTC землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре. Очаг находился в 14 км к северо-западу от города Педерналес (провинция Манаби) на глубине 20 км. Пострадали провинции страны, расположенные на берегу Тихого океана. Число погибших составило 676, пострадали 12,5 тыс. человек, из них 6,2 тыс. получили серьезные ранения. Было разрушено большое количество зданий, повреждены дороги, мосты и линии электропередачи.

12 ноября 2017 года в 18:18 UTC на границе Ирана и Ирака произошло сильное землетрясение. Один за другим были зафиксированы два удара магнитудой 7,2 и 7,3 соответственно, с 20 афтершоками магнитудой до 4,9. Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке, очаг залегал на глубине 10 км. Основной удар пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. В результате погибли не менее 630 человек, около 8,1 тыс. пострадали, 70 тыс. лишились крова.

5 августа 2018 года в 11:46 UTC землетрясение магнитудой 6,9 произошло в северной части индонезийского острова Ломбок. Эпицентр находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам, очаг залегал на глубине 10 км. Основной удар стихии предварял форшок магнитудой 6,4 29 июля, а затем последовали более 600 афтершоков, крупнейший из которых был зафиксирован 19 августа и имел магнитуду 6,9. Всего в результате этих толчков погибли не менее 563 человек и свыше 1 тыс. получили ранения. Более 20 тыс. жителей вынуждены были покинуть свои дома.

28 сентября 2018 года в 10:02 UTC землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе полуострова Минахаса в северной части острова Сулавеси (Индонезия). Вызванное подземными толчками цунами высотой до 3 м обрушилось на город Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси), в результате чего погибли 4 340 человек, 667 человек пропали без вести. Ранения получили свыше 10 тыс. местных жителей. Значительное число жертв было вызвано в том числе тем, что агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение волны.

14 августа 2021 года в 12:29 UTC в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр которого находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Погибли 2 207 человек, более 12 тыс. пострадали. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп полностью или частично было разрушено около 130 тыс. зданий, в том числе медицинские и религиозные учреждения. Правительство страны на месяц вводило режим чрезвычайного положения.

22 июня 2022 года в 20:54 UTC в афганских провинциях Газни, Кабул, Лагман, Логар, Пактика и Хост произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным афганских СМИ, жертвами стали свыше 1 тыс. человек. Пострадали, по разным оценкам, от 2 до 6 тыс. человек. Помощь пострадавшим оказали КНР, США, Индия, ОАЭ. В июле по поручению правительства РФ спецбортами российского МЧС в Афганистан для пострадавших от землетрясения были доставлены две партии гуманитарных грузов и продовольствия.

21 ноября 2022 года в 06:21 UTC землетрясение магнитудой 6,1 произошло в индонезийской провинции Западная Ява. Эпицентр находился в 74 км юго-восточнее столицы страны, Джакарты, гипоцентр - на глубине 5 км. В результате удара стихии погибли не менее 602 человек, более 7,7 тыс. человек получили ранения.

6 февраля 2023 года в 01:17 UTC землетрясение магнитудой 7,8 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны, а также в близлежащих государствах, в том числе в Сирии, где были зарегистрированы крупные разрушения. С момента первого удара стихии было зафиксировано более 3 тыс. афтершоков, большая часть которых имела магнитуду от 3 до 6. В результате в Турции была подтверждена гибель 59 259 человек, пострадали более 121 тыс. человек. В Сирии число погибших составило по меньшей мере 8 476 человек, более 14,5 тыс. пострадали. По оценкам ООН, всего в Турции и Сирии около 1,5 млн человек в результате удара стихии лишились крова. Ущерб превысил $163 млрд. Землетрясение стало самым крупным стихийным бедствием в Турции с 1939 года. Тогда подземные толчки разрушили город Эрзинджан, погибли более 32 тыс. человек.

28 марта 2025 года в 06:20 UTC в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 5 456 человек. В апреле для помощи в ликвидации последствий катастрофы МЧС России направляло в Мьянму спасателей, кинологов и медиков. Российские медики оказали помощь 330 жителям страны, было обследовано 88 разрушенных зданий.

31 августа 2025 года в 19:17 UTC в горах Гиндукуш в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад. По данным афганских властей, вследствие стихийного бедствия погибли свыше 800 человек, еще более 2,8 тыс. пострадали.