У российского миллиардера вымогали миллионы за компромат

Хамовнический суд Москвы вынес приговор предпринимателю Антону Сафонову и пенсионеру Эдуарду Щуренкову за вымогательство в Telegram-каналах более 23,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые получили шесть и три года колонии соответственно. Щуренков был взят под стражу в зале суда. Их адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор. Причастность Сафонова не подтверждается показаниями свидетелей по делу, пояснил его защитник.

Вместе с тем, суд смягчил категорию вмененных фигурантам дела преступлений с особо тяжкого на тяжкое. Прокурор просил назначить им наказание от 10 до 11 лет лишения свободы. Жертвами вымогательства стали миллиардер Альберт Авдолян, передавший осужденным 11,5 миллиона рублей, уточняет «Ростех» и «Россети» Василий Бровко и Андрей Рюмин. С них требовали деньги за удаление компрометирующей и ложной информации с каналов «Кремлевский мамковед», «Небрехня» и других.

Защита Бровко назвала приговор гуманным и справедливым.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии пиарщика и медиаменеджера Станислава Дейнеко, который обвинялся в вымогательстве денег у Рюмина.