Мужчина с ножом ворвался в ТЦ на Пятницком шоссе в Москве

Мужчина с ножом ворвался в торговый центр на Пятницком шоссе в Москве. Он приставил лезвие себе к горлу и ходил между рядами. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

© Александр Щербак/ТАСС

— Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили мужчину, который приставил нож к своему горлу и пугал посетителей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка и врачи уговорили его не причинять себе вреда. Мужчина не смог объяснить, зачем приставил нож себе к горлу. Его передали полиции для выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее другой москвич напугал прохожих, разгуливая с мачете и обрезом около дома на Планерной улице. По адресу прибыли правоохранители и задержали мужчину. Он был пьян и не смог дать объяснений. Силовики изъяли у него оружие и патроны.