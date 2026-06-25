Школьник ударил ножом в грудь сверстника в Анапе

В Анапе 12-летний ребенок ударил ножом сверстника во время конфликта у детской площадки. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Уточняется, что инцидент произошел на Супсехском шоссе. Мальчик, ударивший сверстника ножом, сбежал с места преступления.

— Предварительно установлено, что днем вблизи детской площадки произошел конфликт между 12-летними мальчиками, в результате которого один из них нанес удар предметом, схожим с ножом, — говорится в публикации.

На мать мальчика составили административный протокол. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

В мае девятиклассник устроил стрельбу в одной из школ Краснодарского края. Сначала он открыл огонь по одноклассникам, затем напал на других учеников, а после попытался сбежать. За несколько дней до нападения стрелявший школьник провалил пробный экзамен. Что еще известно о подозреваемом и что ему грозит, выясняла «Вечерняя Москва».