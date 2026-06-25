Нелегальный детский лагерь обнаружили в кафе под Читой

В Забайкалье закрыли нелегальный детский лагерь, который работал в бывшем кафе под Читой. Об этом сообщает прокуратура края.

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Проверка в детском лагере «Кеды» была организована после жалоб родителей на многочисленные нарушения. Выяснилось, что дети отдыхали в помещении бывшего кафе незаконно, организатор не побеспокоился получением разрешительных документов. момент проверки там находились 11 детей. У

словия для их пребывания не соответствовали требованиям безопасности, питание не было организовано должным образом, сотрудники не имели нужной квалификации, а санитарно-эпидемиологическое заключение отсутствовало. Центр отдыха пришлось закрыть.

До этого в Туве пьяный дебошир напал на детский лагерь, пострадали 13 человек. Нападавший ворвался в спальный корпус и устроил дебош, мужчина «избил 12-летнего мальчика, оттаскал за волосы девочку, а также разгромил мебель». По словам очевидцев, в момент происшествия мужчина «едва стоял на ногах».