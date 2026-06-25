На Урале УК оштрафовали за падение льда с крыши на двух женщин с коляской

Управляющая компания, обслуживавшая многоквартирный дом в Нижней Туре Свердловской области, с крыши которого на двух женщин с коляской упала наледь, оштрафована на 125 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура Нижней Туры в марте 2026 года проверила ООО "УК Антуфьев" на предмет соблюдения требований содержания общего имущества многоквартирного дома №1 по улице Машиностроителей. <...> Прокуратура в отношении ООО "УК Антуфьев" возбудила административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 125 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

В марте с крыши жилого дома в Нижней Туре на двух женщин с коляской сошла наледь, одна из пострадавших, женщина 72 лет, была госпитализирована. В отношении директора управляющей компании было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).