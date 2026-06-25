CNN: в Каракасе из-под обломков зданий извлекли 23 человека

Спасатели смогли извлечь из-под обломков разрушенных в результате землетрясения зданий 23 человека в муниципалитете Каракаса Чакао. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на мэра муниципалитета Густаво Дуке.

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По его словам, 23 человека были спасены. "К счастью, мы слышим, что люди живы, и мы их спасем. <...> Мы не уйдем отсюда, пока не спасем последнего человека, которого сможем спасти, и я знаю, что с божьей помощью нам это удастся", - приводит телеканал его слова. По словам Густаво Дуке, спасенные получают медицинскую помощь.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.