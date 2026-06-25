Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Казахстане

Вертолет Ми-8 АМТ совершил жесткую посадку в Павлодарской области Казахстана, на борту находились 13 человек, сведения о пострадавших уточняются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

"Министерство транспорта Республики Казахстан сообщает, что 24 июня 2026 года в районе населенного пункта Заря Павлодарской области произошла жесткая посадка воздушного судна Ми-8 АМТ, регистрационный номер UP-MI872, находящегося в эксплуатации авиакомпании АО "Казавиаспас". Целью полета являлось выполнение поисково-спасательных работ (поиск пропавшего человека)", - говорится в сообщении.

На борту находились пять членов экипажа и восемь пассажиров.