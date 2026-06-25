Число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж возросло

Число жертв ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж 22 июня возросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

Он разъяснил, что поисковые работы завершились. По данным Гусева, последняя пропавшая без вести была найдена под завалами без признаков жизни.

Воронежский губернатор указал, что число пострадавших сейчас составляет 68 человек. 21 жителю продолжают оказывать медицинскую помощь.

Гусев отметил, что начались выплаты компенсаций родственникам жертв. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку, подчеркнул глава приграничного региона.