Житель Мариуполя задержан при попытке совершить теракт в здании суда в ДНР

Силовики задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании районного суда в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он действовал по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Правоохранители выяснили, что фигурант связался с украинским агентом через мессенджер Telegram. По его указанию он извлек из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), которое планировал использовать для подрыва административного здания инстанции. ФСБ его поймала сразу после его приближения к объекту.