CNN: крупный отель обрушился на побережье в Венесуэле из-за землетрясения

Крупный отель Hotel Eduard обрушился в штате Ла-Гуайра на побережье Венесуэлы в результате сильного землетрясения. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, уцелел лишь вход в здание.

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил телеканалу, что в Ла-Гуайре обрушились до 15 зданий, добавив, что именно этот штат сильнее всего пострадал от подземных толчков.

В среду вечером в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, по меньшей мере 32 человека погибли, 700 пострадали, десятки зданий были разрушены.