Два человека погибли в Крыму в результате атак ВСУ

Два человека, включая ребенка, погибли минувшей ночью в результате атак украинских военных на полуостров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Люди погибли в селе Денисовка Симферопольского района и Красногвардейском районе Крыма. Еще две пострадали.

"Это большое горе", - написал Сергей Аксенов.

В ночь на 21 июня в результате атаки ВСУ в Керчи погибли четыре человека и 28 получили ранения. В эту же ночь украинские военные атаковали паром "Панагия" в Керченском проливе. В результате погиб один человек, несколько человек получили ранения.