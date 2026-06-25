Два человека погибли в Крыму в результате атак ВСУ

Два человека погибли в Крыму в результате ночных атак ВСУ
Два человека, включая ребенка, погибли минувшей ночью в результате атак украинских военных на полуостров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Люди погибли в селе Денисовка Симферопольского района и Красногвардейском районе Крыма. Еще две пострадали.
"Это большое горе", - написал Сергей Аксенов.
В ночь на 21 июня в результате атаки ВСУ в Керчи погибли четыре человека и 28 получили ранения. В эту же ночь украинские военные атаковали паром "Панагия" в Керченском проливе. В результате погиб один человек, несколько человек получили ранения.