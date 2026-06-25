Уборщица избила российскую школьницу и сломала ей нос

В Каменске-Уральском Свердловской области суд вынес приговор сотруднице заведения быстрого питания, которая применила насилие к посетительнице-подростку.

Инцидент произошёл, когда 15-летняя школьница вместе с подругами пришла в кафе быстрого питания и ожидала свой заказ. Уборщице показалось, что подростки занимают столик без покупки, из-за чего она попыталась их выгнать.

Спор перерос в физическую расправу. Как сообщает прокуратура Свердловской области, во время ссоры женщина не только оскорбляла девочку грубой нецензурной бранью на глазах у других посетителей, но и нанесла ей удар кулаком в лицо. В результате нападения несовершеннолетняя получила перелом носа.

За совершённое деяние женщину признали виновной по статье о хулиганстве с применением насилия. Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка на велосипеде. Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, инцидент случился в Черновском районе Читы.