Родригес: по меньшей мере 32 человека погибли из-за землетрясения в Венесуэле

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного президента республики Делси Родригес.

Родригес, слова которой приводит агентство, уточнила, что в штате Ла-Гуайра обрушились десятки зданий. Она назвала произошедшее трагедией.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня вечером: с интервалом в 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.