В Екатеринбурге ищут устроивших стрельбу по автобусам

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых по делу о стрельбе из пневматического оружия по двум автобусам с пассажирами в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, а также привлечение к ответственности виновных лиц", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Екатеринбурге обстреляли два автобуса с пассажирами, предположительно, из пневматического оружия. В результате пострадал один человек. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личности правонарушителей устанавливаются.