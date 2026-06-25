В Японии спрогнозировали шансы нового землетрясения

На северо-востоке Японии, где ранее в четверг произошло землетрясение магнитудой 7,2, в ближайшее время с вероятностью 10-20% может произойти еще одно землетрясение схожей магнитуды. С таким предостережением выступило национальное метеорологическое управление Японии, отвечающее за мониторинг сейсмической активности в стране.

"Есть вероятность около 10-20%, что после сильного землетрясения произойдут еще землетрясения схожей магнитуды", - отметили в управлении. Сейсмологи предупреждают, что новые землетрясения могут произойти в течение недели, и подчеркивают, что населению необходимо сохранять бдительность, поскольку подобные землетрясения "зачастую происходят очень внезапно".

Каких-либо разрушений землетрясение в Японии не вызвало, однако специалисты допускают, что новые подземные толчки могут привести к повреждению старых и ветхих построек. В этой связи они призывают жителей таких старых частных домов задуматься хотя бы о временном переезде в более современные строения.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром 25 июня на северо-востоке Японии, его эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 50 км.

Изначально японские сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,9, однако позднее обновили ее до 7,2. После подземного толчка была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. Пока поступили сообщения о пяти пострадавших в префектурах Аомори и Иватэ - все они получили незначительные травмы в результате падений. Информации о каких-либо серьезных разрушениях не поступало.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Японии, обращений от проживающих в стране российских граждан к настоящему моменту не поступало.