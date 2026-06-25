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Режим ЧС ввели в Венесуэле после землетрясения

Московский Комсомолециещё 2

Венесуэла объявила чрезвычайное положение после сильного землетрясения магнитудой 7,5. Об этом в телеобращении к нации сообщила временный президент Делси Родригес.

Режим ЧС ввели в Венесуэле после землетрясения
© Московский Комсомолец

Решение принято в соответствии с Конституцией страны. Она подтвердила наличие жертв, выразила соболезнования семьям погибших, но не привела точных цифр.

Главный аэропорт страны «Майкетия» закрыт из-за повреждений инфраструктуры. 

Официальные данные о числе пострадавших пока не приводятся, однако распространившиеся в соцсетях кадры демонстрируют масштабные разрушения зданий по всей стране, включая столицу Каракас. Власти приступили к оценке ущерба.