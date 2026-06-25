В Японии после мощного землетрясения пострадали люди

По меньшей мере пять человек получили травмы в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии. Об этом проинформировало агентство Kyodo.

Пострадавшие зафиксированы в префектурах Иватэ и Аомори, все они получили незначительные повреждения при падении. Изначально магнитуду оценили в 6,9, но позднее сейсмологи повысили её до 7,2.

Эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ на глубине 50 километров.

Сразу после толчка объявлялась угроза цунами, которую быстро отменили. Национальное метеорологическое управление предупредило, что в ближайшую неделю вероятны сильные афтершоки.