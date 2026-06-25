Мошенники стали предлагать подросткам непыльную работу курьером

Мошенники заговорили на новоязе "антифрод-проверок", "зеркальных кредитов" и вала "экспертных" терминов. Говорят они с высоты "внештатных сотрудников фельдъегерской службы ФСБ" или представителей "спецячейки Центробанка". Но пускают термины как пыль в глаза тогда, когда жертва "клюнула". А для начала предлагают работу на дистанте подросткам или пенсионерам. Схему украинские кол-центры отработали на своих земляках в Польше и Германии, и добрались до России.

"Экскаватор", "холодильник", "клоузер": кто опаснее

Кесария, нега Средиземного моря и вдруг звонок: "Служба сопровождения Третьяковской галереи". Пенсионерка Елена К., бывшая сотрудница галереи, чуть трубку не выронила: ей в Израиль звонят с бывшей работы. Доброжелательный мужской голос предлагает работу "доставщика отчетной документации". С ходу зацепили внимание родной конторы, легкая подработка, вежливость. И она мимо ушей пропустила "звоночки". В Москве не тянут мягкое "г". Фраза-паразит "я вам так скажу", сто раз повторенная, смутила, но чуть-чуть, пока "наниматель" не перешел к цифровой и финансовой терминологии.

"Мне повезло, что вербовщик слово "антифрод" осилил только на суржике, - смеется Елена. - У меня как фильтры с глаз сняли. Смотрю, а мне звонят с WhatsApp, который почти умер в России. Я сразу включила фурию: "Теперь на Привозе даже хамса несвежая?" Слился тут же".

Если переводить ситуацию с суржика на международный русский, то звонил, скорее всего, "краулер" или "экскаватор" - представитель низов в иерархии мошеннических кол-центров Одессы, Днепропетровскаи Киева. "Экскаваторам" за 20 тысяч гривен в месяц (33 тысячи рублей) поручают сортировать украденные персональные данные и иногда доверяют звонки. Чаще звонят "холодники", или "холодильники", уже за сдельную зарплату в 30-35 тысяч гривен (до 60 тысяч рублей).

"Звонок с холода" - звонок на номер без знания абонента, даже если известно его имя. "Холодник" в день делает от 100 до 500 прозвонов. Он должен быстро сообразить, что клиент не повелся, и бросить трубку. Чем больше звонков, тем выше заработок: поскольку телефонный трафик падает, а люди предпочитают мессенджеры, то, по данным МВД РФ, совершаемые от 5 до 10 миллионов звонков в день - живые деньги. Если же "холодник" раскрутил клиента предложением о работе, его задача умело переключить жертву на "клоузера", или "закрывающего". За 35-40 тысяч гривен (до 80 тысяч рублей в месяц) это тот самый онлайн-"представитель ФСБ" или "внештатный сотрудник фельдъегерской службы" - спецы с навыками психолога, манипулятора и актерскими данными, которые ведут жертву до потери ее последних денег.

Игра в биполярность

Подросткам мошенники чаще пишут в мессенджер. Расчет - "лох" перезвонит сам. В исходной информации все зашифровано под объявление о найме курьером. Если клиент перезванивает, его "берут в работу". Расшифровки таких онлайн-вербовок как инструкцию о том, как выкарабкаться из лап мошенников, выкладывают платформа "Антифрод" и сайт МВД РФ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Сначала в аудиозаписях никакого криминала: все четко изложено - заработок день пять тысяч рублей плюс бонусы за перевыполнение нормы работы доставщиком "финансовых средств и документов".

Тут ключевая манипуляция, предупреждает "Антифрод", - вежливость и предвкушение легких денег. Между делом куратор замечает, что первая сделка оплачивается в размере 2,5 тысячи рублей, и предупреждает о служебном дресс-коде - темная одежда, отсутствие ярких оттенков, и чтобы на лице не было тату и пирсинга.

"Вербуемый еще не понимает, что дело не в дресс-коде, важно, чтобы человека труднее было искать полиции, когда нет запоминающихся деталей, - объясняет ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. - Но понять обман можно, включаясь в обсуждение условий найма. Вербовщик предлагает "еще сопровождать сделки при продаже, "задача - забрать документы или наличные и доставить их по указанному адресу. И тут время анализа - курьеру преподносят как норму то, что у него нет прихода в офис, нет официального договора и личных контактов с нанимателями. Вот он привкус криминала, - все на дистанте".

Что бывает с теми, кто доверился онлайн-обещаниям, показала история 17-летней школьницы из Москвы. По данным МВД РФ, девочке в мессенджере наниматели представились "сотрудниками службы доставки". Когда она им позвонила и попросилась на работу, ее с "холодника" переключили на "клоузера" - "инспектора налоговой ФНС". Он ее убедил дать пин-код банковской карты, что тут же повлекло второй звонок - "следователя МВД", который обвинил девочку в "финансировании ВСУ".

Он убедил жертву пройти "добровольный дистанционный обыск" по видео. Она собрала ювелирные украшения примерно на пять миллионов рублей, 1,5 тысячи евро наличными, уложила в пакет, и, чтобы не попасть "под суд", отвезла в "спецячейку Центробанка" - камеру хранения в одном из ТЦ в подмосковной Балашихе.

"Игра в биполярность - известный в психологии прием манипуляторов, - объясняет технологию обмана профессор Московского института психоанализа и МГППУ Владимир Кудрявцев, - когда жертва доверяет "эксперту" и под его давлением раздваивается на две личности. В данном случае алчность "экспертов" замаскирована под игру финансовыми терминами, а жертве стыдно показывать их незнание, что оборачивается ее ведомостью".

Не отсекайте детали!

Поэтому платформа "Антифрод", выкладывая расшифровки вербовок подростков и пенсионеров, советует уклоняться от заработка "легких" денег по онлайн-найму. Еще лучше - не брать трубку или обрывать разговор с неизвестными. Если же втянулись в диалог, надо обращать внимание на то, что отсекает сознание - детали. Например, речь с акцентом или словами-регионализмами ("шо", "та-аа") или повторами слов-паразитов ("ва-аще"). Еще надо спрашивать: "Где офис?" И быть готовым к легенде-заготовке - "во Владивостоке, Калининграде, Сочи" - где угодно, но не там, где живет вербуемый. И тогда осторожность спасет.

Комментарий

Индустрия алчности

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ:

- Как показывает практика информационных войн, облачные продукты и индустрия программных продуктов стали системным бизнесом киевского режима Украины. Надо признать: киевская хунта при содействии западных спецслужб по программам дозвонов, автоматизации, наличию баз данных и их пополнению впереди планеты всей. Это реальный корпоративный бизнес, поставленный на поток. Он и дальше будет приспосабливаться под изъяны человеческой психики.

Ввязываться в игры с кибермошенниками - почти гарантия проигрыша. Действенная технология сопротивления - надо выдержать два-три раза кибератаки. Не грубить, не хамить, прерывать разговор. Такой "клиент" попадает в базу данных "неконтактен". Его оставляют по простой причине - "бизнес" не прощает потери времени.

Справка "РГ"

"Экспертные" термины мошенников

"Антифрод-проверка" - ее еще объясняют как "гарантийный платеж", "верификационный депозит", "конвертация", "встречный перевод" - чтобы выманить средства.

"Безопасный счет" - у банков нет "специальных", "защищенных", "резервных" счетов или "спецячеек" МВД и ФСБ.

"Дистанционный обыск" - МВД не проводит обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону.

"Декларация наличных средств" - ход, чтобы убедить человека передать деньги курьеру или перевести их на свои счета.

"Зеркальный кредит" - обман ради убеждения человека оформить кредит для "перекрытия" займа, который якобы хотят взять преступники.

"Внештатный сотрудник фельдъегерской службы ФСБ" - Государственная фельдъегерская служба не перевозит деньги и не имеет отношения к ФСБ и МВД.

"Спецячейка Центробанка" - Банк России не принимает деньги и ценности граждан на хранение.