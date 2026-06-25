Площадь лесных пожаров в Томской области выросла

Площадь лесных пожаров в Томской области увеличилась на 4,5 тыс. га за сутки - до 16,8 тыс. га. Об этом сообщили в ФБУ "Авиалесоохрана".

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в регионе 24 июня составляла 12,3 тыс. га.

"38 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 16 831 га (Томская область)", - приводится оперативная информация на 25 июня.

Из-за жары и дефицита осадков в лесах практически на всей территории региона действует наивысший класс пожарной опасности. В таких условиях пожары имеют высокую интенсивность и возникают даже от незначительных источников огня. Из-за труднодоступности и удаленности лесных пожаров основной объем работы по их тушению выполняется вручную.

В Томской области действует режим ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки. Для тушения возгораний привлекли дополнительных специалистов - федеральные авиапожарные силы и подразделения из Омской, Архангельской, Новосибирской областей и Хакасии. Дополнительно в регион направлены 72 специалиста из Хабаровского и Пермского краев, Кировской и Мурманской областей.