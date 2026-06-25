Катастрофа века в Венесуэле: что известно к этому часу

В Венесуэле произошло сильнейшее за последний век землетрясение: два мощных подземных толчка произошли вечером 25 июня с интервалом всего в 39 секунд. Что известно о землетрясении к этому часу - читайте в материале «Рамблера».

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Детали

Первый толчок магнитудой 7,2 произошел в штате Яракуй на глубине 22 километра. Второй, еще более мощный - магнитудой 7,5 - был зафиксирован на глубине около 10 километров. По данным Геологической службы США, это самое масштабное сейсмическое событие в стране с 1900 года.

Венесуэла объявила чрезвычайное положение. Эпицентры находились за пределами Каракаса, но подземные толчки отчетливо ощущались в столице с населением около пяти миллионов человек, а также в соседней Колумбии и на острове Кюрасао. Зафиксировано более 20 афтершоков.

Жертвы и пострадавшие

По официальным данным, которые озвучила глава Венесуэлы Делси Родригес, погибли по меньшей мере 32 человека, около 700 получили ранения. Спасатели ведут круглосуточный поиск выживших под завалами. Из-за особенностей местной застройки (многие дома возведены из необожженного кирпича и самана) риски обрушений крайне высоки. Существует высокая вероятность, что количество жертв в ближайшие дни может значительно вырасти.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что информации о пострадавших в Венесуэле российских туристах из организованных групп нет. Основным направлением для россиян в Венесуэле был остров Маргарита. Сейчас там могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками. При этом Маргарита практически не пострадала от стихии.

Разрушения в Ла-Гуайра и Каракасе

Наиболее критическая ситуация складывается в прибрежном штате Ла-Гуайра, где, по заявлению властей, зафиксировано массовое обрушение десятков жилых и административных зданий. Данные по погибшим и раненым из этого региона еще не полностью включены в общую официальную статистику.

В Каракасе, в муниципальном округе Чакао, полностью разрушены как минимум два многоэтажных дома. К текущему часу из-под их обломков живыми извлекли 18 человек. На месте работают более 500 сотрудников экстренных служб. Власти призывают граждан не возвращаться в поврежденные дома из-за угрозы повторных толчков, которые могут разрушить ослабленные конструкции. Потерявших жилье людей размещают в отелях и временных убежищах.

Коллапс инфраструктуры

Ранним утром в четверг значительная часть Каракаса (особенно его западные районы) и Ла-Гуайра оставались без энергоснабжения. Улицы в центре и на западе столицы затоплены из-за массовых прорывов водопроводных труб. В пострадавших регионах в целях безопасности полностью отключена подача бытового газа, зафиксированы перебои в работе интернета.

Работа метрополитена и железнодорожного транспорта в Каракасе и соседнем штате Миранда полностью приостановлена, чтобы не мешать спасательной операции. Главный международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии закрыт из-за серьезных повреждений терминалов. Занятия в школах отменены до конца недели.

Международная помощь

Венесуэла ожидает прибытия первых спасательных бригад и гуманитарных грузов. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что мобилизует помощь.

О готовности поддержать Венесуэлу сообщили и другие страны. Сальвадор подготовил к отправке в Каракас 300 спасателей и 50 тонн оборудования. Эквадор, Бразилия и Панама организуют срочные поставки гуманитарной помощи. Поддержку также предложили Мексика, Доминиканская Республика, Катар, Китай и несколько островных государств Карибского бассейна.

Угроза цунами и ситуация в мире

Сразу после подземных толчков Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США объявил тревогу для побережья Венесуэлы и прилегающих территорий Карибского моря, включая Пуэрто-Рико, Виргинские острова США и Британские Виргинские острова. Жителям и туристам было рекомендовано немедленно покинуть пляжи. К настоящему моменту все предупреждения о цунами официально отменены, угроза миновала.

Примечательно, что за последние сутки в мире произошли еще два крупных землетрясения: магнитудой 5,6 в Северной Калифорнии и 6,9 у побережья Японии. Однако эксперты подчеркивают, что эти события никак не связаны между собой и их совпадение по времени случайно. В США и Японии масштабных разрушений не зафиксировано.