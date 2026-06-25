Мощное землетрясение произошло в Японии

Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии
Землетрясение зафиксировали в префектуре Иватэ, подземные толчки ощущались в Токио.
По данным метеорологического управления Японии, очаг залегал на северо-востоке страны.
Максимальная сила толчков составила 6,9 по семибалльной японской шкале. Угроза цунами не объявлялась.
Информации о разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступало.
Ранее подземные толчки магнитудой 7,1 зафиксировали в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.