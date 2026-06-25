Мощное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение зафиксировали в префектуре Иватэ, подземные толчки ощущались в Токио.

По данным метеорологического управления Японии, очаг залегал на северо-востоке страны.

Максимальная сила толчков составила 6,9 по семибалльной японской шкале. Угроза цунами не объявлялась.

Информации о разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее подземные толчки магнитудой 7,1 зафиксировали в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.