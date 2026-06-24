Пенсионерка отдала мошенникам 7 миллионов, испугавшись статуса иноагента

Пенсионерка из ХМАО отдала телефонным мошенникам 7 миллионов рублей — те угрожали ей несуществующим уголовным делом и внесением в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает УМВД Лангепаса.

Отмечается, что женщина потеряла все накопления, а также продала машину и заложила квартиру. Кроме того, она заняла 2,5 миллиона рублей у знакомых.

Мошенники представились сотрудниками портала «Госуслуги». Они заявили, что аккаунт жертвы был взломан, а от ее имени оформлена генеральная доверенность на распоряжение всем имуществом. Следуя инструкциям злоумышленников, женщина установила на телефон стороннее приложение, после чего с ней связался еще один участник аферы — он заявил пенсионерке, что с ее счета пытаются перевести деньги за границу. Это, по его словам, может расцениваться как финансирование запрещенной организации и стать поводом для уголовного дела и присвоения статуса иноагента.

В итоге потерпевшая перевела мошенникам собственные сбережения, взяла кредит под залог квартиры, продала машину и заняла у коллег. Общая сумма ущерба составила 7 миллионов рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД назвали самую опасную технологию мошенников.