Полиция Красногорска проверяет видео о нападениях подростков за отказ в алкоголе

Сотрудники полиции в городском округе Красногорск проводят проверку по видео и информации об избиении группой подростков взрослых из-за отказа купить алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена публикация, в которой сообщается, что группа молодых людей избивает взрослых за отказ купить им алкоголь. Также на видео отражено, как подросток наносит удар рукой мужчине», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что сообщений и заявлений по данному факту не поступало. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников инцидента, а также обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.