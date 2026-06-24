Многодетная семья из Москвы отравилась хлором в квартире

В Москве семья с тремя детьми отравилась хлором в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно информации издания, отравление произошло на улице Пенягинской в Митино. Отмечается, что семья почувствовала недомогание из-за уличного бассейна возле дома. По предварительным данным, отравление затронуло всю семью — детей в возрасте трех и шести лет, а также взрослых.

На месте работают медики и экстренные службы.

Ранее утечка хлора произошла в отеле в Анталье.