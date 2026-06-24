В Калифорнии произошло землетрясение

На севере Калифорнии произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национальной геологической службы США.

Как сообщили в службе, магнитуда землетрясения составила 5,6 баллов. Толчки зафиксировали около населенного пункта Редвуд-Велли. При этом, очаг землетрясения был расположен на глубине почти 13 километров.

Информации о возможных пострадавших не приводится, как и сообщений о другом ущербе. Сразу после первого землетрясения в том же месте произошло второе — магнитудой 2,5 балла.

Ранее землетрясение произошло в Грузии.