Жители российского города пожаловались на четыре дня без воды

Жители Богородска Нижегородской области пожаловались, что им приходится более четырех дней выживать без воды. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Ni Mash.

«Ни посуду не помыть, ни себя, вот так и живем. Просто выживаем буквально», — посетовала беременная жительница российского города.

Система водоснабжения функционирует нестабильно: каждый день случаются аварии, протечки или перебои с напором. Помимо этого, подвоз воды никто не организовал.

Власти пообещали вернуть воду в дома и называют время, когда это произойдет, однако постоянно переносят сроки.Некоторые жители города сообщали о перебоях с электричеством. В администрации заверяют, что устранят все аварии до полуночи, однако люди утверждают, что вчера чиновники говорили то же самое.

Ранее жители поселка Зимовники в Ростовской области с населением около 18 тысяч человек пожаловались на восемь дней без воды.