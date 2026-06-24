На Кубани потерпел крушение вертолет

В Краснодарском крае упал сельскохозяйственный вертолет Ми-2. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает издание, вертолет проводил плановую обработку полей на территории Славянского района. Крушение произошло рядом с платной дорогой у хутора Прикубанского.

По информации издания, в вертолете находился один пилот, в результате крушения он погиб. Причиной падения Ми-2 в источнике назвали отказ двигателя.

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Информацию о падении подтвердили в экстренных службах. На место крушения выехали спасатели и следователи.

Ранее в Тернейском районе Приморья пропал вертолет Robinson.