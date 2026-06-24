Порноактрисе и модели вынесли приговор за треш-контент с паспортом России

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор двум местным жительницам за треш-контент с паспортом России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Алена Васильева и Ольга Брынцева признаны виновными по статьям 354.1 УК РФ («Публичное осквернение символов воинской славы») и 329 УК РФ («Публичное надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом Российской Федерации»). Они признали вину полностью, раскаялись в содеянном. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил им по два года в колонии-поселении с лишением права заниматься администрированием сайтов сроком на три года.

Из материалов уголовного дела следует, что пьяные девушки 28 мая 2025 года у станции метро «Площадь Александра Невского» записали ролик, на котором Васильева помочилась на свой паспорт, провела им по паховой области, ругаясь матом. Ее на видео сняла Брынцева и выложила в интернет. Также девушки сняли видео у павильона с Георгиевской лентой, фотографией «Комбат» и изображением монумента «Родина-мать зовет!» На записи Васильева со спущенными штанами, а Брынцева прикасается к ее оголенным ягодицам, при этом обе выражаются нецензурно.

На треш-видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после чего полиция взялась за поиск авторов роликов.

Их задержали и отправили в СИЗО. Одна из них оказалась порноактрисой, а вторая — вебкам-моделью.