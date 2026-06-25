Владельца кафе, где массово отравились россияне, отправили под домашний арест

В Камышине Волгоградской области суд принял решение о домашнем аресте для владельца кафе, где произошло массовое отравление посетителей.

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Согласно информации, предоставленной объединенной пресс-службой судов Волгоградской области, мужчина будет находиться под домашним арестом до 16 августа, что составляет почти два месяца.

Массовое отравление произошло в кафе, и в результате инцидента несколько человек пострадали. Судебное заседание прошло в Камышинском районном суде, который избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для владельца заведения.

В настоящее время проводятся проверки и расследования, чтобы установить причины отравления и выяснить, какие меры были предприняты для обеспечения безопасности пищи в данном кафе.

Следственные органы продолжают работать над этим делом, чтобы привлечь к ответственности всех виновных.

Ранее «МК» писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Камышин владельца кафе, где произошло массовое отравление посетителей.