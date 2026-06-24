Дрон с 12 кг тротила разрушил подъезд в Горловке, погибли 3 человека

Ночью украинский беспилотник нанёс удар по многоквартирному дому на улице Миллеровской в Горловке. По словам мэра города Ивана Приходько, дрон нёс около 12 килограммов тротила.

Взрыв полностью уничтожил один из подъездов. Подъезд дома полностью разрушен, его планируют снести.

«К сожалению, сегодня в 01:30 [мск] ночи произошла очередная атака на инфраструктуру города. Применялся БПЛА, причем очень большого размера с зарядом тротила порядка 12 кг», — сообщил Приходько журналистам.

В результате атаки погибли три человека, ещё одна женщина получила тяжёлые ранения. Остальные жильцы серьёзно не пострадали и за медпомощью не обращались. Среди погибших — женщина 1939 года рождения, женщина 1972 или 1973 года рождения и молодой человек 2004 года рождения.

На месте продолжают работать спасатели и оперативные службы. Разрушенный подъезд будет снесён, власти решают вопросы с расселением жильцов. Информация о состоянии раненой уточняется.