Двоих участников банды Басаева осудили за нападение на десантников

Южный окружной военный суд приговорил двоих участников банды Басаева и Хаттаба - Арслана Таушева и Расула Кошманбетова - к 23 и 24 годам лишения свободы за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли свыше 80 российских военнослужащих.

Об этом сообщил представитель суда.

"В период примерно с 14:00 29 февраля до 06:00 1 марта 2000 года Таушев, Кошманбетов и другие участники вооруженной группы, имеющие на вооружении различные виды огнестрельного оружия, осуществили нападение на военнослужащих 6-й роты численностью 90 человек. В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание: Таушеву - 23 года лишения свободы, Кошманбетову - 24 года лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 1999 году фигуранты вступили в террористическую организацию, входящую в состав банды Басаева и Хаттаба. В феврале 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики члены банды обнаружили военнослужащих 6-й роты одной из воинских частей Воздушно-десантных войск, принимавших участие в контртеррористической операции на территории республики и занявших позиции на высоте 776.0, и напали на российских военнослужащих. При нападении подсудимые неоднократно стреляли в военных. В результате 84 человека погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.

В отношении фигурантов слушалось дело по ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ. В судебном заседании Таушев и Кошманбетов свою вину в предъявленном обвинении не признали.