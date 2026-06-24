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Стюардессам огласили приговор по делу о шампунях на рейсе из Нью-Йорка в Москву

Lenta.ru

Первый апелляционный суд поставил точку в деле стюардесс, которых обвиняли в перевозке из Нью-Йорка в Москву наркотиков. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

Стюардессам огласили приговор по делу о шампунях на рейсе из Нью-Йорка в Москву
© Лента.Ru

Высшая инстанция подтвердила второй оправдательный вердикт, вынесенный присяжными двум стюардессам.

Из фабулы уголовного дела следует, что в период пандемии три стюардессы согласились привести шампуни по просьбе предпринимателя. В общем чате он «слезно просил помочь, ведь поставки косметических средств из-за рубежа были приостановлены», написала Меркачева.

Однако, в бутылках оказались наркотики. Это выяснилось по прилету в московский аэропорт Шереметьево, где стюардесс задержали в октябре 2020 года. Одну бортпроводницу освободили от уголовной ответственности по болезни. А ее коллеги провели в СИЗО в общем сложности восемь лет на двоих: 3,5 года одна и 4,5 года — другая.

Первый раз коллегия присяжных оправдала их в августе 2025 года, прокуратура опротестовала приговор и дело отправили на пересмотр. В марте 2026 года присяжные вновь признали стюардесс невиновными, однако и этот вердикт был обжалован ведомством. Тем не менее, апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным и он вступил в законную силу.

Ранее Меркачева заявила, что уголовная ответственность за домашнее насилие должна наступать уже после первых побоев, чтобы избежать повторного случая.