Стюардессам огласили приговор по делу о шампунях на рейсе из Нью-Йорка в Москву

Первый апелляционный суд поставил точку в деле стюардесс, которых обвиняли в перевозке из Нью-Йорка в Москву наркотиков. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

Высшая инстанция подтвердила второй оправдательный вердикт, вынесенный присяжными двум стюардессам.

Из фабулы уголовного дела следует, что в период пандемии три стюардессы согласились привести шампуни по просьбе предпринимателя. В общем чате он «слезно просил помочь, ведь поставки косметических средств из-за рубежа были приостановлены», написала Меркачева.

Однако, в бутылках оказались наркотики. Это выяснилось по прилету в московский аэропорт Шереметьево, где стюардесс задержали в октябре 2020 года. Одну бортпроводницу освободили от уголовной ответственности по болезни. А ее коллеги провели в СИЗО в общем сложности восемь лет на двоих: 3,5 года одна и 4,5 года — другая.

Первый раз коллегия присяжных оправдала их в августе 2025 года, прокуратура опротестовала приговор и дело отправили на пересмотр. В марте 2026 года присяжные вновь признали стюардесс невиновными, однако и этот вердикт был обжалован ведомством. Тем не менее, апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным и он вступил в законную силу.

Ранее Меркачева заявила, что уголовная ответственность за домашнее насилие должна наступать уже после первых побоев, чтобы избежать повторного случая.