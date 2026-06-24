В российском регионе загорелась Лысая гора

Лысая гора загорелась в Новороссийске из-за удара молнии, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Пожарные службы выехали на место. По словам местных жителей, пожар вспыхнул на склоне между селом Кирилловкой и районом Мефодиевка. На опубликованной фотографии видно, что со склона горы разносится дым.

Ранее россиянам рассказали, что во время грозы особенно опасно кататься на велосипеде, прятаться в низине и под высокими деревьями. Особенно опасно находиться под одиноко стоящими деревьями в поле, отметил инженер-технолог Сергей Уйманов. Дерево окажется самой высокой точкой на местности и с наибольшей вероятностью притянет к себе молнию. Что касается смартфона, то он никак не может привлечь разряд молнии.