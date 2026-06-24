Владельца кафе под Волгоградом задержали после массового отравления посетителей

Владелец кафе в Камышине Волгоградской области задержан после того, как несколько десятков человек обратились за медпомощью с симптомами пищевого отравления, сообщили в правоохранительных органах региона.

Следственное управление СК России по Волгоградской области сообщило о начале следственных действий с участием задержанного, передает РИА «Новости».

«В настоящее время задержан владелец указанного заведения, с его участием проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», – говорится в заявлении ведомства в канале на платформе «Макс».

Первые жалобы от местных жителей начали поступать в середине июня. По данным правоохранительных органов, число пострадавших достигло 30 человек, причем у восьми из них врачи диагностировали сальмонеллез. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня прокуратура возбудила уголовное дело из-за отравления 16 посетителей кафе в Камышине.

В начале месяца число пострадавших от острой кишечной инфекции в Пятигорске выросло до 70 человек.

Весной медики госпитализировали с подозрением на сальмонеллез участников поминального обеда в кубанском Лабинске.