Россиянка отсудила полмиллиона за травму в ресторане быстрого питания

В Тюмени завершилось судебное разбирательство по иску пожилой женщины, пострадавшей в одном из заведений быстрого питания. Инцидент произошёл в январе 2024 года: посетительница поскользнулась на влажном покрытии внутри ресторана и неудачно упала. Падение привело к серьёзным травмам. У потерпевшей диагностировали закрытый перелом грудного позвонка и повреждение крестцовой кости. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

© Московский Комсомолец

В ходе разбирательства выяснилось, что уборка помещений ресторана осуществлялась не штатными сотрудниками, а сторонней организацией, привлечённой по договору. Именно эта клининговая компания отвечала за состояние полов и своевременное удаление влаги с поверхности. Прокуратура Тюменской области взяла дело на контроль и подготовила исковое заявление в защиту прав пенсионерки.

Суд изучил все обстоятельства произошедшего и пришёл к выводу, что травма получена по вине клининговой фирмы, не обеспечившей безопасные условия для посетителей. Несмотря на то что женщина обращалась за медицинской помощью и проходила длительное лечение, официальных претензий к ресторану не предъявлялось — вся ответственность легла на подрядчика по уборке.

В итоге судебная инстанция обязала клининговую организацию выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу, и теперь женщина может рассчитывать на возмещение за перенесённые физические и нравственные страдания.