Два населенных пункта в России затопило после прорыва дамбы

Два населенных пункта в Самарской области затопило после прорыва дамбы на реке Тергала.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по российском региону.

«В результате прорыва насыпной дамбы у населенного пункта Рысайкино Похвистневского района произошел подъем уровня воды в реке Тергала на полтора метра, розлив русла составил до 15 метров», — сообщили в ведомстве.

Подтопленными оказались 72 приусадебных участка в селах Алькино и Рысайкино. Эвакуация населения не потребовалась, уровень воды в реке уже начал падать, уточнили в МЧС. При этом власти региона подготовили два пункта временного размещения для пострадавших от потопа. На месте прорыва плотины сейчас работают 60 специалистов и 31 единица спецтехники.

Ранее реки вышли из берегов и затопили дома и дороги в Забайкальском крае. От паводка пострадали как минимум пять населенных пунктов.