Мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры
В квартире многоэтажного дома на востоке столицы нашли пакеты с фрагментами тела местной жительницы, главным подозреваемым в жестокой расправе стал ее брат, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Останки нашли в квартире жилого дома на улице Знаменской, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемым оказался брат убитой.
По данным московской прокуратуры, задержанный мужчина 1970 года рождения признался в содеянном. Он пояснил, что нанес сестре смертельные ножевые ранения во время бытовой ссоры, а затем решил избавиться от тела, расчленив его.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в подмосковном Красногорске следователи обнаружили расчлененное тело женщины в двух чемоданах.