Друзья эскортницы избили москвича и перевели себе сотни тысяч рублей

Неизвестные избили москвича за якобы плохое отношение к их подруге-эскортнице в Краснодаре. Они также заставили мужчину сказать пароль от банковского приложения и перевели себе 820 тысяч рублей.

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Об этом в среду, 24 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

— Москвича избили друзья эскортницы, с которой он развлекался в Краснодаре. Незваные гости повалили мужчину на пол, избили и сломали ему нос. Нападавшие объяснили, что пришли за расплатой. Виной всему оказалось «плохое отношение» москвича к их подруге-эскортнице, — говорится в публикации.

Позднее пострадавший обратился в полицию. Силовики задержали нападавших. В их отношении возбудили уголовное дело. По решению суда подозреваемых заключили под стражу. Похищенные деньги они успели потратить.

В начале июня двое мужчин избили другого москвича около кафе на Краснопрудной улице в столице. Подозреваемых задержали и завели уголовное дело. Им грозит до 12 лет колонии.