У двух пассажирских самолетов отказали двигатели в аэропорту Шереметьево. Первый инцидент произошел, когда судно планировало вылетать из столицы.

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Вторая ситуация случилась после приземления другого самолета в аэропорту. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Gервый борт готовился к вылету из Москвы в Казань. Во время руления от терминала экипаж услышал сильные вибрации одного из двигателей, из-за чего с одной работающей силовой установкой поехал на стоянку, а не к ВПП. На борту было 79 пассажиров, никто не пострадал, — говорится в публикации.

Второй самолет прилетел в Москву из Нижнего Новгорода в тот же день. Экипаж обратил внимание на предупреждение о высокой вибрации двигателя. В связи с этим его выключили. Самолет вырулили на стоянку с одной установкой. Оба судна отстранили от полетов.

Ранее самолет авиакомпании Smartavia, направлявшийся из Сочи в Архангельск, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Перед этим он подал сигнал бедствия и пропал с радаров, пролетая над Черным морем. Подробности произошедшего — в материале «Вечерней Москвы».