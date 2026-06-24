Енота Херсона, которого спасли бойцы ВС РФ, украли

Енота Херсона, которого российские военнослужащие спасли из херсонского зоопарка в 2022 году, украла волонтер. Она забрала животное и его друга Енисея под предлогом передержки и перестала выходить на связь с владельцем. Об этом в среду, 24 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

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По словам хозяина енота Романа, волонтер взяла под опеку животных еще в 2023 году. Весной между ними произошел конфликт, после которого она перестала отвечать военному.

— Теперь Роман не может ни навестить хвостатых, ни забрать в вольер, который специально благоустроил в Подмосковье, — говорится в публикации.

Также боец узнал через общих знакомых, что волонтер «начала распускать слухи», якобы Роман жестоко обращается с животными, пишет Mash.

Ранее участник ВС РФ спас котенка в самом разгаре разведывательной операции. Он заметил животное в воронке от взрыва в окружении грязи и обломков. Солдат, рискуя своей жизнью и находясь под обстрелом вражеских беспилотников, достал котенка из воронки.

В феврале стало известно, как российские бойцы спасли и вылечили собаку в зоне проведения специальной военной операции. Операторы беспилотников заметили животное с неба.