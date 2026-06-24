У собственников российского подшипникового завода изъяли активы на сотни миллиардов рублей

Гагаринский районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял имущество собственников ГПЗ-10. Об этом пишет ТАСС.

В перечень изъятого вошли три подшипниковых завода, складские комплексы «Элма» и строительная компания «СК10». Общая стоимость активов оценивается в 199,6 миллиарда рублей.

Поводом для иска послужило уголовное дело, которое слушает Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. По версии следствия, собственники предприятия организовали поставку продукции по гособоронзаказу по ценам, завышенным в три-восемь раз. Хищение на подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

Ранее для гендиректора ГПЗ-10 Александра Дьяченко потребовали срок.