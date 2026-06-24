9-летний ребенок в Сибири пристрастился к найденным у мамы в сумке наркотикам

Жительница Новосибирской области пойдет под суд за склонение своего девятилетнего сына к употреблению наркотиков. Мальчик нашел шприцы у мамы в сумке и несколько месяцев употреблял запрещенные вещества.

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Как рассказали в прокуратуре региона, по данным следствия 42-летняя обвиняемая сама является наркозависимой с солидным стажем. Она не раз употребляла наркотики в присутствии ребенка, позднее мальчик залез в ее сумку, нашел там шприцы с веществами и капал раствор себе в нос.

Длилось это с июля по сентябрь прошлого года, в результате чего ребенка в итоге госпитализировали с тяжелым отравлением. Кроме того, экспертиза подтвердила, что употребление наркотиков нанесло серьезный вред психическому здоровью мальчика.

Сама горе-мать предъявленных обвинений не признает, дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.