Жителя Поморья оштрафовали за финансирование экстремистской деятельности

Суд в Архангельской области назначил жителю Коряжмы штраф в размере 400 тыс. рублей за финансирование экстремистской деятельности и действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя г. Коряжмы виновным по ч. 1 ст. 282.3, ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, а именно в финансировании экстремистской деятельности и в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года <...>. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в сумме 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчина являлся сторонником организации, признанной на территории России экстремистской. В 2023 году он совершил перевод средств для обеспечения ее деятельности. В марте 2025 года мужчина также разместил комментарий под видеозаписью в интернете, содержащий негативные и дискредитирующие сведения об использовании ВС РФ в целях защиты интересов государства и ее граждан. Сделал он это, будучи привлеченным к административной ответственности.