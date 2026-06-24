Девушка прыгнула из окна, спасаясь от пожара в Москве, и не выжила

В Москве девушка прыгнула из окна во время пожара, чтобы спастись, и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все произошло на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское. В квартире вспыхнул пожар. Наблюдалось открытое горение и сильное задымление.

Находившаяся там девушка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от пожара, и получила травмы. В результате она не выжила.

До этого в Московской области мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара. Огонь вспыхнул, когда все спали. Пламя потушили, не допустив его распространения на соседние квартиры. Спасатели эвакуировали 20 жильцов. Пострадавшего хозяина жилища госпитализировали в медицинское учреждение.